Roma verso lo Young Boys, Fonseca vara il turnover. Novità ds: si allontana Boldt

Nonostante lo spettro del Covid-19 che continua ad aleggiare sul mondo del calcio e della Serie A, tanto da spingere il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ad esortare i vertici del calcio italiano per organizzare una via di fuga in caso di situazione improvvisamente fuori controllo, la Roma, registrate quattro positività all’interno del gruppo Under 17, prosegue l’avvicinamento verso il primo impegno stagionale in Europa League.

I giallorossi sono partiti questa mattina per Berna, atterrando intorno alle 11.45: nel gruppo presente anche Karsdorp, riaggregato ai compagni dopo le ultime settimane in cui l’olandese era stato costretto a gestire l’ennesimo problema fisico. L’ex Feyenoord potrebbe scendere in campo dal primo minuto, nell’ampio turnover annunciato da Paulo Fonseca in conferenza stampa: “Ho totale fiducia in tutti i giocatori. E’ importante fare questo turnover in questo momento”.

In Europa League spazio per la Roma spagnola, aspettando il nuovo ds

Sarà una Roma con tanti volti nuovi quella che scenderà in campo domani alle 19 allo Stade de Suisse: confermata la difesa a 4 vista la squalifica di Mancini e l’indisponibilità di Smalling. Davanti a Pau Lopez spazio dunque alla coppia Ibanez-Kumbulla, mentre sugli esterni agiranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In cabina di regia, per dare respiro a Veretout, accanto a Cristante chance importante per Gonzalo Villar, che avrà modo di confermare l’ottima prestazione offerta contro il Benevento. Verso una nuova maglia da titolare anche Pedro, esaltato proprio dal giovane spagnolo ex Elche in conferenza stampa: “Sembra un ventenne, è bello avere in squadra uno come lui”. Sulla trequarti altra occasione per Pellegrini e con Carles Perez con Mkhitaryan che può partire dalla panchina; in avanti riposo per Dzeko ed esordio dal primo minuto per Borja Mayoral. Una formazione della Roma rimaneggiata, ma che preoccupa non poco il tecnico dello Young Boys Gerardo Seoane: “La Roma è una squadra da Champions, abbiamo poche possibilità”. A complicare ulteriormente le cose per gli ellenici anche le tante assenze, che costringeranno lo Young Boys a scelte praticamente obbligate.

Capitolo direttore sportivo: la rosa di nomi sondati dalla proprietà giallorossa continua a sfoltirsi. Dopo il passo indietro fatto da Rangnick nella giornata di ieri, dalla Germania sono rimbalzate questa mattina voci riguardanti la situazione di Jonas Boldt: il direttore sportivo dell’Amburgo potrebbe presto accordarsi col proprio club per il rinnovo, di fatto fugando ogni chance di un possibile approdo nella Capitale. Il ruolo di ds resta vacante e potrebbe presto assumere i contorni di un avvincente film, considerati i tanti altri candidati sondati dai Friedkin: il tempo stringe, la Roma vuole fare in fretta. In attesa del futuro, intanto, il presente è il campo: c’è un’Europa League da onorare al meglio.