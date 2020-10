Roma in partenza da Fiumicino per Berna, c’è Karsdorp – FOTO – VIDEO

La Roma dà il via alla prima spedizione in Europa. La squadra giallorossa è partita stamattina alle 10.30 con un volo dal T5 di Fiumicino direzione Berna. Convocato Karsdorp, partito regolarmente con i compagni.

In Svizzera domani sera (alle 18.55) l’esordio nel girone A di Europa League contro lo Young Boys. Ma oggi è già giornata di vigilia: una volta arrivati a Berna, Dzeko e compagni andranno in hotel per poi spostarsi nel pomeriggio allo stadio: alle 16.45 la conferenza stampa di Paulo Fonseca accompagnato da Villar, alle 17.30 la rifinitura sull’erba sintetica dello stade de Suisse.

Fonseca prepara il turnover: in porta si rivedrà Pau Lopez, in difesa sono out Smalling (per infortunio) e Mancini (per squalifica), possibile quindi la difesa a 4 come contro il Benevento con Ibanez e Kumbulla centrali. L’alternativa è l’impiego di Fazio o lo spostamento di Cristante tra i due centrali. Ma l’ex Atalanta dovrebbe sistemarsi in mezzo al campo accanto a Villar, con Spinazzola e Bruno Peres terzini. Davanti possibile tridente tutto spagnolo con Pedro, Carles Perez e Borja Mayoral.