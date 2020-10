Young Boys-Roma, rifinitura per i giallorossi: Villar e Mayoral dall’inizio

Manca sempre meno all’esordio europeo della Roma. Domani alle ore 18.55 i giallorossi affronteranno a Berna gli svizzeri dello Young Boys per la prima gara del girone A. Una sfida importante che consentirebbe di iniziare con il piede giusto l’avventura dei capitolini in Europa League dopo la cocente eliminazione con il Siviglia degli ottavi di finale della passata edizione. Per Fonseca alcune assenze importanti soprattutto in difesa: il tecnico portoghese è orientato al turnover con Villar e Borja Mayoral in campo dall’inizio.

INFORTUNATI

Amadou Diawara: positivo al Coronavirus, in quarantena.

Riccardo Calafiori: positivo al Coronavirus, in quarantena.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro nel 2021

Chris Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro, rientro da valutare in vista del Milan

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

ALLENAMENTO

I giallorossi sono scesi alle 17.30 sul prato sintetico dello Stade de Suisse di Berna per l’allenamento di rifinitura: la squadra ha iniziato con un semplice riscaldamento, poi Fonseca ha diviso in due il gruppo per una classica esercitazione con il torello.

PROBABILE FORMAZIONE

Come confermato dal tecnico Fonseca in conferenza stampa, si andrà verso un ampio turnover: probabile la conferma della difesa a 4, riposerà la maggior parte dei big. In porta chance per Pau Lopez, in difesa rientro da titolare per Kumbulla (Mancini out per squalifica, Smalling per infortunio) che affiancherà al centro Ibanez mentre Bruno Peres e Santon saranno i due esterni con Spinazzola che potrebbe quindi riposare. A centrocampo turno di riposo per Veretout, sostituito da Villar che farà coppia con Cristante. Dietro a Borja Mayoral, all’esordio dal primo minuto, il trio composto da Carles Perez, Pellegrini e Mkhitaryan: Pedro si accomoderà inizialmente in panchina.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Ibanez, Kumbulla, Santon; Villar, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.