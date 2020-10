Villar, esame da big contro lo Young Boys: Fonseca gli consegna le chiavi della Roma

Fonseca entra nel vivo del tour de force. E non potrà fare a meno del turnover. Gioco di parole a parte, il tecnico portoghese domani contro lo Young Boys comincerà a far ruotare gli interpreti, in vista dei vari impegni che attendono la Roma fino all’8 novembre. L’attenzione e la cura per la sfida in calendario, esordio stagionale in Europa League, però deve essere lo stesso: per questo Fonseca alle 16.45 si porterà dietro non un giocatore a caso, ma Gonzalo Villar. Prima conferenza stampa in giallorosso (dopo quella di presentazione insieme a Perez ed Ibanez) a 22 anni. Segnale di fiducia da parte del mister, che troverà nell’ex Elche un punto di riferimento dai piedi ordinati, capace di caricarsi sulle spalle la manovra della Roma sul sintetico dello Stade de Suisse.

Villar è chiamato ad uno scatto mentale, perché fino ad ora in questa Serie A è sempre subentrato a partita in corso, mentre domani si ritroverà in campo dal primo. Il centrocampista di Murcia nei pochi minuti a disposizione ha attirato su di sé l’attenzione del tecnico portoghese, mettendo in mostra tutto il suo repertorio nello spezzone giocato contro il Benevento. Parte da lui infatti il quarto gol (firmato Edin Dzeko) contro la squadra di Pippo Inzaghi. Calma olimpica nel dribbling a centrocampo, visione di gioco nel filtrante a Mkhitaryan ed il resto rimane scritto sul tabellino. In 26 minuti di campionato, il giovane 22enne ha giocato in totale 21 palloni, verticalizzando l’azione per ben 7 volte. Lo spagnolo si candida di diritto al ballottaggio con Diawara (quando rientrerà dal Covid) e Cristante, per un posto vicino a Jordan Veretout.

Petrachi, 10 mesi fa, ci aveva puntato sopra, Villar, per il momento, cresce sotto gli insegnamenti dei più grandi. Ed è anche questo l’obiettivo della Roma: il binomio leader-giovani non si concentra unicamente sulla possibilità di vedere realizzate plusvalenze in futuro, quanto sulla praticità di consegnare le chiavi del gioco giallorosso alla new generation, ai millennials. Riuscire a responsabilizzare i propri interpreti sarà compito dell’allenatore, ai giocatori l’impegno di non farlo pentire delle proprie scelte.

Contro lo Young Boys sarà molto più di un esame alla facoltà di Business Administration e Management dell’università di Murcia, dove Villar è regolarmente iscritto… Ma questo già fa capire quanto il ragazzo abbia una visione completa e matura della vita, che non si limita unicamente al campo. Fonseca spera domani di promuoverlo a pieni voti, Villar ha intenzione di strappargli la lode.