Roma, quattro positivi al Covid-19 nell’Under 17

Altri quattro giocatori del settore giovanile della Roma sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di oggi l’Under 17 – allenata da mister Fabrizio Piccareta – si è sottoposta al consueto giro di tamponi che ha evidenziato la positività al coronavirus di quattro elementi. Casi che si vanno ad aggiungere a quelli, sempre nel settore giovanile, emersi alcuni giorni fa, oltre ovviamente a quelli della prima squadra con Diawara e Calafiori attualmente in isolamento. Il 10 ottobre scorso erano risultati positivi invece tre giocatori dell’Under 18, con la prima squadra che era stata costretta a sottoporsi ai tamponi. In quell’occasione, infatti, nei giorni scorsi – con la pausa delle nazionali – agli allenamenti con Fonseca era stato aggregato anche qualche elemento del settore giovanile. Oggi i giallorossi sono arrivati a Berna per la sfida di domani sera contro lo Young Boys.