Young Boys-Roma, Seoane verso il 4-4-2. Out in cinque: Garcia in isolamento

Lo Young Boys si prepara a una notte magica contro un avversario prestigioso come la Roma, una squadra da Champions grande favorita per la vittoria del girone, come ha ammesso il tecnico Seoane. Gli svizzeri proveranno a mettere in difficoltà i giallorossi, ma senza alcuni infortunati. Sono cinque i calciatori indisponibili per il club di Berna: Lauper, Martins, Petignat e Spielmann sono out a causa di problemi fisici mentre Garcia non è in lista ed è attualmente in isolamento (che si concluderà proprio stasera a mezzanotte) in seguito alla positività al Covid-19. Alla luce di queste defezioni, lo Young Boys si dovrebbe presentare in campo contro la Roma con un 4-4-2:

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

A disposizione: Faivre, Neuenschwander, Burgy, Maceiras, Seydoux, Maier, Fassnacht, Siebatcheu, Mambimbi, Elia, Seferi.

Allenatore: Gerardo Seoane