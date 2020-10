L’Amburgo vuole blindare Boldt: appuntamento per il rinnovo di contratto

L’Amburgo sa che il suo direttore sportivo Jonas Boldt è corteggiato dalla Roma e per questo vuole cautelarsi. Come riporta la Bild in Germania, il club ha programmato un incontro per la prossima settimana per lavorare al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2021.

Boldt avrebbe già incontrato lo scorso giovedì i Friedkin e Watts per presentare il suo progetto in un summit durato circa tre ore e ora ne è previsto ancora un altro. I prossimi giorni saranno decisivi per la decisione da dentro o fuori: lanciarsi nell’avventura giallorossa oppure rinnovare l’accordo con l’Amburgo e continuare il lavoro già iniziato.

Lo stesso direttore sportivo nei giorni scorsi ha parlato di una possibile permanenza: “Un anno e mezzo fa ho deciso di intraprendere un percorso con l’Amburgo, col desiderio di sviluppare qualcosa qui. La vedo ancora così. Questo è il mio obiettivo finale: poter continuare a dare forma a questa storia”. Boldt però ha anche aggiunto: “Se l’Amburgo è interessato a continuare su questa strada, ci saranno sicuramente colloqui tra di noi. Come andranno a finire, però, non è solo una mia decisione”.

Secondo alcuni addetti ai lavori in Germania, quelle di Boldt sono state solo inevitabili frasi di circostanza. Adesso però non è più tempo di temporeggiare.