Roma, ufficializzata la cessione Zaniolo. Pinto: “Acquisti sbagliati? Colpa mia”

Nicolò ha firmato fino al 2027: al giocatore 3,6 milioni ma c'è una clausola rescissoria di 35 milioni a scalare ogni anno

Redazione

Il general manager della Roma torna a parlare in conferenza stampa, mentre in settimana si sono diffuse le voci di attriti tra la società e Mourinho. La proprietà non lo ha ancora chiamato per fare il punto, forte di un contratto in scadenza 2024. Tuttavia, forse solo i soldi della Champions potrebbero trattenere a Roma lo Special One: il tecnico vuole investimenti importanti e solo la coppa europea può garantirli. In conferenza il general manager della Roma ha parlato a lungo del caso Zaniolo, ma anche degli acquisti sbagliati e della situazione del mercato europeo, dominato dai club di Premier. Inoltre, ha ufficializzato che c'è stato un contatto con Ziyech e con il suo entourage, sfumato a causa del protrarsi delle trattative per Nicolò. Altra notizia sul fronte mercato è il possibile interessamento del Manchester United per Abraham. Il club inglese ha Oshimen come prima scelta, ma potrebbero virare sul numero 9 giallorosso.

Zaniolo ha firmato con il Galatasaray: alla Roma entrano 22 milioni — Come dicevamo, Zaniolo non è più un giocatore della Roma e l’unica “vittima” della trattativa sembra essere Mourinho che ha perso un giocatore che fino all’anno scorso sembrava essere irrinunciabile. Al suo posto non è arrivato nessuno, alla Roma entreranno 16,5 milioni + 20% sulla differenza di una futura eventuale rivendita + 2 milioni se la rivendita è superiore ai 20. A questi si aggiungono 13 milioni di bonus, di cui il 50% è raggiungibile in tempo stretto, l’altro richiede più tempo. Il Galatasaray, con cui ha firmato fino al 2027, darà al giocatore 3,6 milioni e la clausola di rescissione è di 35 milioni, a scalare ogni anno. Sul contratto è presente una “via d’uscita” che apre le porte al Milan per il futuro: il costo del calciatore è di 35 milioni per quest’estate, mentre scenderà tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 l'anno dopo ancora. L’affare fa storcere il naso a molti, il calciatore andrà a giocare ai margini del calcio europeo per delle cifre lontane a quelle sperate. Da predestinato, quindi, a esiliato: una discesa senza freni.

Buine notizie arrivano, invece, dal fronte stadio, ieri il Sindaco Gualtieri ha firmato la delibera sul pubblico interesse. Le prossime date sono il 2024 per l’apertura dei cantieri e il 2027 per l’inaugurazione. Intanto i giallorossi si preparano al match di campionato contro il Lecce, ad arbitrare il match sarà Aureliano, lo stesso che assegnò un rigore inesistente la scorsa stagione contro il Venezia. La Roma sabato potrebbe ritrovare Wijnaldum, anche se per pochi minuti. Il centrocampista si allena in gruppo e il suo ritorno è sempre più vicino. Non si sarà invece Spinazzola, out fino a marzo.