Lecce-Roma, arbitra Aureliano: precedente negativo con rigore regalato al Venezia

L'arbitro Gianluca Aureliano è stato designato per dirigere Lecce-Roma, match della ventiduesima giornata di Serie A in programma sabato alle 18. Il fischietto di Bologna verrà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Perrotti. Al Var ci sarà Guida. Nell'unico precedente con Aureliano i giallorossi hanno perso 3-2 contro il Venezia nella passata stagione. L'arbitro fischiò un calcio di rigore ai padroni di casa per un presunto contatto tra Cristante e Caldara, senza considerare che ad inizio azione c'era una spinta evidente di Kiyine su Ibanez. Una partita stregata per la squadra di Mourinho, che ha criticato Aureliano quando era al Var di Milan-Roma (6 gennaio 2022). "In un caso dubbio non puoi chiamare l’arbitro. Bevi il thè o la birra, ma lascia andare" disse lo Special One. Il precedente del Lecce in campionato con il direttore di gara toscano, invece, è positivo. Vittoria per 2-1 contro l’Atalanta lo scorso 9 novembre. Poi 2 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte.