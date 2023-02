Roma, bunker e Dybala. Solo i soldi Champions possono trattenere Mou

Nel cammino della Roma in Champions la notte indimenticabile per eccellenza resta quella del 10 aprile 2018 , quando la Roma, battendo in casa 3-0 il Barcellona di Messi , approdò in semifinale di Champions, ribaltando la sconfitta dell’andata (4-1) grazie a una prestazione straordinaria, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Solo la semifinale contro il Liverpool, causa arbitraggio nel ritorno tolse il sorriso

Adesso, dopo quattro anni, tocca a José Mourinho provare a riportare la Roma in Champions. Certo, la penalizzazione della Juventus e l’harakiri del Milan sta spianando la strada ai giallorossi, ma i giochi non sono ancora fatti, visto che la rosa numericamente ha perso un pezzo importante come Zaniolo in un reparto che, al momento, non sembra brillare. Diciamolo: lo Special One non fa nulla per nascondere il suo spirito malmostoso. E mentre la proprietà, come ha certificato il general manager Tiago Pinto, è convinta di avergli messo a disposizione una squadra che può entrare fra le prime quattro, l’allenatore portoghese ritiene "un miracolo" il bottino di punti che ha il suo gruppo. E se la difesa brilla sia nei marcatori e nel rendimento, proprio in attacco, infatti, ultimamente si stanno accumulando perplessità. Dietro allo straordinario Dybala e al ritrovato Abraham, gli altri stentano.