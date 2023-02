Roma, ecco le cifre dell’affare Zaniolo. E c’è l’opzione per due giovani turchi

Nicolò Zaniolo si può considerare un giocatore del Galatasaray. Il numero 22 ha firmato oggi il contratto coi turchi anche se potrebbe essere ufficializzato non a breve vista la questione terremoto. Intanto sono state comunicate le cifre dell'affare, con qualche sorpresa. Si tratterebbe infatti di 16,5 milioni + 20% sulla differenza di una futura eventuale rivendita + 2 milioni se la rivendita è superiore ai 20 Più 13 milioni di bonus, di cui il 50% è raggiungibile in tempo stretto, l’altro richiede più tempo. Inoltre c'è l'opzione per due talenti del club turco: Akmar e Demir. Il primo è di origini turche, attaccante anche della nazionale austriaca mentre Akman ha 16 anni e gioca ancora nelle giovanili del club.