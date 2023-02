Roma, Pinto interviene in conferenza stampa alle 18

Tiago Pinto parlerà oggi pomeriggio in conferenza stampa. Il gm della Roma interverrà alle 18, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, per commentare la sessione invernale del mercato. In casa giallorossa sono entrati Solbakken e Llorente, mentre hanno salutato Trigoria Shomurodov e Zaniolo. L'ex numero 22 verrà annunciato nelle prossime ore dal Galatasaray.