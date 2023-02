Addio alla Roma: Zaniolo al Galatasaray a prezzo di saldo

Nicolò Zaniolo va al Galatasaray, in quella Turchia da cui, dopo la tragedia del terremoto, la gente vorrebbe fuggire, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Che ci vai a fare, gli ha chiesto incredulo chi gli è vicino. "Amico, torno a giocare". L'addio chiude un periodo da incubo per tutti. L'ultimo ricordo felice Zaniolo dovrà pescario in fondo a quel 25 maggio del 2022. Il gol nella finale della Conference League, epicentro della sua giovane vita senza equilibrio, fatta di vette altissime e burroni insormontabili. Uno dei più luminosi talenti italiani ora vola lontano, alla periferia del calcio europeo, e lo fa per due soldi: l'accordo si chiuderà solo oggi, si tratta per le briciole che nessuno vuole lasciare. Soprattutto la Roma. costretta a svenderlo: 16 milioni, con i bonus diventeranno forse 20, forse 22. Ma di quei 16, a Trigoria ne entreranno appena 13,6, perché quando arrivò dall'Inter lasciarono ai nerazzurri il 15% sulla rivendita futura. In pratica, costerà ai turchi quanto la Roma spese per prendere il figurante Matias Vina. I Friedkin non volevano più saperne di lui. Hanno sopportato i capricci, ma hanno vissuto come uno sgarbo insanabile la decisione di non giocare più. Ma la svalutazione c'è stata perché la Roma per il giocatore chiedeva 50 milioni e poi era scesa a 30.