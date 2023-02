Spinazzola out. Wijnaldum ormai è pronto

Continua a Trigoria il lavoro in vista della sfida contro il Lecce di sabato pomeriggio. Ieri mattina, riporta Il Tempo, al Fulvio Bernardini i giallorossi hanno svolto il primo vero allenamento, dopo la divisione di lunedì scorso tra chi ha giocato e chi è rimasto in panchina con l’Empoli. Tutti a disposizione di José Mourinho, eccezion fatta per Spinazzola, ancora alle prese con la lesione alla coscia destra, che lo terrà fuori almeno fino alla sfida contro la Juventus all’Olimpico, in programma il prossimo 5 marzo, e Darboe, che si sta lentamente riprendendo dall’operazione al crociato dello scorso luglio. Ancora allenamento in gruppo per Wijnaldum, sempre più vicino al rientro in campo. Il recupero del centrocampista olandese in vista di un febbraio denso di impegni sarà fondamentale per Mourinho che può contare su un giocatore di grande qualità in mezzo al campo.