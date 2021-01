Roma tra Pinto e derby. Il gm si presenta: “Ecco il nuovo progetto”. E Pedro torna in gruppo

Giornata importante in casa Roma. Alle ore 13.30, infatti, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo general manager Tiago Pinto. Ecco le sue principali dichiarazioni: “Sono felice e motivato. Questo è un progetto a medio-lungo termine e la nostra ambizione è grande. Non sono una superstar: lavorerò in sinergia con i Friedkin e tutte le persone già presenti a Trigoria. Vogliamo trattenere i giocatori migliori e rendere la Roma sempre più competitiva. Fonseca? Le sue idee sono quelle che vogliamo per il club”.

Pedro si allena in gruppo e punta il derby. Zaniolo suona la carica

Intanto la squadra si è allenata in vista del derby di venerdì. La notizia più importante è rappresentata dal ritorno in gruppo di Pedro: lo spagnolo, fermo da qualche giorno per un problema alla coscia destra, punta alla convocazione per la sfida contro la Lazio. Una sfida che Nicolò Zaniolo non potrà giocare, nonostante il numero 22 abbia già iniziato a caricare i suoi compagni: “Vi supporterò anche da fuori”, il messaggio pubblicato su Instagram assieme a una sua foto in versione gladiatore.

A proposito di derby, l’ex romanista Juan Manuel Iturbe ha ricordato il suo gol nella stracittadina del maggio del 2015, vinta 2-1 dall’allora squadra di Rudi Garcia che, in quel modo, riuscì a qualificarsi alla fase a gironi della successiva Champions League.

Nuova esperienza per Coric. Assalto per Montiel, Mkhitaryan verso il rinnovo

Tornando all’attualità, il prestito al Venlo di Ante Coric si avvia verso la conclusione. Il croato non ha trovato molto spazio in Eredivisie, quindi per lui si cercherà una nuova soluzione. Justin Kluivert ha invece parlato della sua situazione: “Per mio padre lasciare la Roma è stata una scelta saggia. Il mio futuro? Al Lipsia sto benissimo, ma i club devono mettersi d’accordo”.

In entrata si fa sempre il nome di Gonzalo Montiel. Dopo l’eliminazione in Copa Libertadores, il terzino del River Plate è tentato dall’avventura europea: su di lui, oltre alla Roma, c’è anche il Lione. Dovrebbe restare invece Carles Perez: lo spagnolo, richiesto dal Parma, vorrebbe una nuova chance nella capitale.

Rinnovo in vista per Henrikh Mkhitaryan: “A Roma sono felice, presto parleremo del contratto“, ha detto l’armeno. Che ha aggiunto: “Il cambio di modulo ci ha dato più fiducia. I Friedkin, a differenza di Pallotta, sono sempre vicini alla squadra“.

Verso Roma-Lazio. Giannini: “Sarà una bella gara”, Cassano: “Giallorossi favoriti”

Chiosa sulle voci che “agitano” i giorni precedenti al derby. Per Giuseppe Giannini sarà “una bella gara, la Roma può essere devastante nelle ripartenze”. Fa discutere il commento di Antonio Cassano: “La Roma potrà vincere anche dieci derby, ma tutti ricorderanno il gol di Lulic”. Poi, però, strizza l’occhio ai giallorossi: “Sono favoriti. La Lazio ha tanti alti e bassi”.