Trigoria, Pedro torna in gruppo a due giorni dal derby

La Roma continua a preparare l’importante sfida con la Lazio di venerdì sera. Nella giornata di oggi, infatti, il tecnico Paulo Fonseca ha diretto il secondo allenamento della settimana. Manca sempre meno alla partita contro i biancocelesti: l’obiettivo, naturalmente, è quello di conquistare tre punti fondamentali contro i rivali cittadini.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra

Davide Santon: problema muscolare

CRONACA ALLENAMENTO

Santon, Mirante, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato a parte come nei giorni passati. La novità è rappresentata da Pedro, finalmente in gruppo dopo il problema al flessore della coscia destra. Lo spagnolo punta alla convocazione per il derby, nel quale potrebbe partire dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca dovrà obbligatoriamente puntare su Pau Lopez in porta. In difesa confermati Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è certo di una maglia da titolare, così come a sinistra lo è Spinazzola nonostante la prestazione poco convincente offerta al rientro contro l’Inter. A centrocampo Villar affiancherà Veretout; davanti, a supporto di Dzeko, ci saranno ancora Pellegrini e Mkhitaryan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.