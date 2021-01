Giannini sul derby: “Sarà una bella gara. La Roma può essere devastante nelle ripartenze”

Di derby ne ha disputati tanti Giuseppe Giannini, nel corso dei suoi quindici anni in giallorosso. Il “Principe” ha detto la sua sulla sfida tra Roma e Lazio in programma venerdì alle ore 20.45. Queste le sue dichiarazioni all’Adnkronos: “Le due squadre arrivano al derby con due grandi risultati: i biancocelesti hanno vinto fuori casa e la Roma ha rimontato l’Inter. Come al solito è difficile fare un pronostico su una partita del genere. Sarà un bel derby, quello che mi dispiace è che ad assistere a questa sfida non ci sia il pubblico. La Roma come arma in più ha la ripartenza, la fantasia dei suoi trequartisti: se gli si lascia spazio aperto diventano devastanti. La Lazio invece ha nell’organizzazione di gioco la sua peculiarità: ha tra le sue fila 2-3 giocatori determinanti“.

I protagonisti? Giannini la pensa così: “La Lazio ha in Immobile il suo valore aggiunto, come la Roma ce l’ha in Dzeko: si tratta di attaccanti in grado di andare in gol in qualsiasi momento, credo siano loro i più determinanti. Il derby che porto nel cuore? Quello vinto 3-0 con Mazzone che ha festeggiato sotto la Sud – prosegue Giannini -. Però sono affezionato un po’ a tutti, erano la partita più importante, soprattutto per un romano come me e per il modo in cui li vivevo in campo e fuori“.