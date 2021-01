Coric, altro flop al Venlo: stop al prestito, vicino il ritorno alla Roma

È già ai titoli di coda l’avventura di Ante Coric con il Venlo. Il centrocampista, ceduto in prestito secco dalla Roma per una stagione, rientrerà con sei mesi d’anticipo in giallorosso. Dopo aver giocato appena 72 minuti da ottobre, il giocatore e il suo entourage, d’accordo con il club olandese, hanno deciso di separarsi. Altro lavoro in arrivo per Tiago Pinto (oggi alle 13.30 la conferenza stampa di presentazione) che dovrà trovargli una nuova squadra. Con la Roma non ci sarà spazio e a quasi 24 anni la sua carriera sembra aver preso una piega decisamente negativa. Monchi lo aveva acquistato nel 2018 pagandolo 6 milioni alla Dinamo Zagabria.

Il Venlo aveva deciso di scommettere sulla rinascita dell’ex enfant prodige croato, tanto che al momento dell’accordo si era già parlato di un possibile riscatto. L’ultima parola però spetta sempre al campo e per Coric è stato impietoso. Mai nelle rotazioni, nonostante le basse ambizioni degli olandesi, in lotta per non retrocedere dall’Eredivisie. È il secondo flop consecutivo, dopo quello nella Segunda Division (serie B spagnola) con l’Almeria.