Il Parma su Carles Perez: lo spagnolo non è convinto e vuole un’altra chance alla Roma

Il nome di Carles Perez resta tra le potenziali cessioni a gennaio della Roma. Lo spagnolo non ha convinto Fonseca, che ha chiesto un altro rinforzo in quel ruolo (Bernard o El Shaarawy). Per lui nei giorni scorsi si è parlato di Sassuolo e soprattutto di Parma, che però non ha riscosso il gradimento del giocatore. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, nei giorni scorsi la dirigenza ducale si è mossa in direzione Roma per chiedere il prestito dell’ex Barcellona. Carles Perez, arrivato lo scorso gennaio nella capitale, non è più centrale nelle idee di Fonseca, ma la pista Parma non è decollata. Lo spagnolo vorrebbe una nuova chance in giallorosso e non è convinto di andarsene ora. I gialloblù continuano a monitorare quindi la situazione di Filippo Falco a Lecce.