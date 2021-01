Roma, nuovo assalto per Montiel: il River offre il rinnovo, il giocatore tentato dall’Europa

Il River Plate viene eliminato dalla Coppa Libertadores e ora in casa dei Millionarios si ragiona sul futuro dei big. Dal tecnico Marcelo Gallardo, che valuterà insieme al club, fino a Gonzalo Montiel, al centro delle voci di calciomercato per il possibile futuro alla Roma. Come riporta ‘infobae.com’, l’argentino classe ’94 ha un contratto fino a giugno 2021 ed è uno dei calciatori con più offerte arrivate dall’Europa.

Sebbene la dirigenza cerchi di ‘sedurlo’ con un nuovo contratto sia la Roma che il Lione hanno intenzione di sferrare un nuovo assalto per prenderlo già nel mercato di gennaio. Fino ad ora le trattative con il River sono state rallentate anche e soprattutto a causa del cambio di agente di Montiel. L’offerta giallorossa si attesterebbe sui 7 milioni di euro, nonostante la clausola da 20, e quello che filtra da fonti vicine all’esterno è che la possibilità di giocare in Europa alletta e non poco il calciatore classe ’97.