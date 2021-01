Zaniolo in versione gladiatore: “Vi supporterò anche da fuori” – FOTO

Non potrà giocare il prossimo Roma-Lazio per via dell’infortunio al crociato, ma Nicolò Zaniolo, su Instagram, dimostra di essere carico per il derby. Sui social, il numero 22 ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae in versione gladiatore e scritto “Un gladiatore in clima derby: mi dispiace non essere in campo ma vi supporterò anche da fuori! Forza Roma!“.

Dopo lo stop dai social durato qualche giorno, Zaniolo è tornato a utilizzare Instagram. Nei giorni scorsi ha infatti pubblicato delle foto relative agli ultimi derby della capitale.