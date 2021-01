Derby, parla Cassano: “Roma favorita, è più squadra della Lazio”

Antonio Cassano parla di Roma in una delle settimane più delicate dell’anno, quella che precede il derby con la Lazio. L’ex giallorosso è intervenuto nella trasmissione di Christian Vieri, “BOBO TV”, su Twitch: “Vedo favorita la Roma. La vedo più squadra, più sul pezzo. La Lazio ha tanti alti e bassi. Non sto capendo bene la stagione della Lazio”. Perplessità sull’operato degli uomini di Inzaghi in questa stagione, che inducono il barese a pronosticare gli uomini di Fonseca come favoriti. Pensiero deciso di chi l’ambiente romano lo conosce bene, ma soprattutto di chi i derby li ha giocati, segnando 3 gol tra campionato e coppa.