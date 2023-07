Roma-Tottenham verso l’annullamento. Accordo in arrivo per Llorente. Darboe saluta

La trasferta asiatica non si farà. Anche se non è ancora ufficiale, i giallorossi potrebbero tornare in Portogallo. Il 6 agosto, previsto un match a Tolosa. Intanto si attende la fumata bianca dal Leeds per il ritorno ufficiale del difensore...

In giornata sono inoltre arrivate due notizie importanti per il mercato della Roma: la prima è la cessione di Ebrima Darboe. La società giallorossa ha ufficializzato con un comunicato sui social il suo passaggio in prestito al Lask, formazione austriaca che milita nel primo campionato nazionale. La seconda notizia è l’arrivo della chiusura dell’accordo con il Leeds per riportare Llorente nella Capitale. Nelle ultime ore infatti sarebbe cambiata la formula della trattativa, che da un prestito con obbligo di riscatto, è passata ad un prestito secco senza altre opzioni. Dalla FIGC invece, arriva l’ufficialità riguardo i 10 giorni di squalifica e l'ammenda di 50 mila per José Mourinho i seguito alle vicende con l’arbitro Chiffi.