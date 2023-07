Mercato Roma, Emegha l’ultimo nome per l’attacco: lo Sturm Graz fissa il prezzo

La Roma continua a muoversi in sede di calciomercato e il ruolo più visionato al momento è quello dell'attaccante. Come riportato da Kronen Zeitung (il più diffuso quotidiano austriaco) Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su Emanuel Emegha, centravanti in forza allo Sturm Graz. Oltre ai giallorossi, sul classe 2003 ci sarebbero anche Salisburgo e Feyenoord che non sarebbe però una destinazione gradita visto il suo percorso nelle giovanili dello Sparta Rotterdam (formazione rivale). La richiesta del club austriaco sarebbe di circa 12 milioni di euro oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Emegha la scorsa stagione ha realizzato 10 gol e 5 assist in 36 match disputati.