VIDEO – El Shaarawy è già a Trigoria: allenamento in palestra con Abraham e Kumbulla

Stephan El Shaarawy ha fretta di riprendersi la Roma. Dopo il rinnovo di contratto, il Faraone ha terminato anzitempo le vacanze per cercare di riprendere subito la forma migliore e arrivare pronto al primo giorno di raduno in programma lunedì 10 luglio a Trigoria

Il Faraone non perde tempo e dopo il rinnovo e la festa di compleanno del fratello-agente Manuel, si è subito rimesso al lavoro a Trigoria. Il 92 giallorosso sui propri canali social, ha pubblicato un video all'interno della palestra del Centro Sportivo Fulvio Bernardini in compagnia di Abraham e Kumbulla, entrambi alle prese con un infortunio al ginocchio. L'obiettivo di El Shaarawy è farsi trovare al top della forma in vista del primo giorno di raduno in programma il prossimo 10 luglio