Serie A, date e orari delle prime 4 giornate: Roma-Salernitana domenica alle 18:30

Il match contro il Milan fissato invece per venerdì 1° settembre. Tutte le prime quattro giornate della nuova stagione giallorossa saranno in esclusiva su Dazn

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato le date e gli orari delle prime 4 giornate del nuovo campionato. La Roma inizierà la stagione 23/24 davanti al proprio pubblico contro la Salernitana domenica 20 agosto alle 18:30. La prima trasferta invece (contro l'Hellas Verona), è in programma sabato 26 agosto alle 20:45. Alla terza giornata la Roma di José Mourinho sarà protagonista del secondo anticipo del venerdì (1° settembre alle ore 20:45) contro il Milan. La quarta giornata contro l'Empoli invece è fissata per domenica 17 settembre alle 20:45. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Dazn.