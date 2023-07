Roma, Smalling di nuovo papà: fiocco azzurro per il difensore, è nato Koa Amaris

Dopo il recente fiocco rosa per Kumbulla, anche un altro difensore giallorosso è diventato padre: si tratta di Smalling, che ha da poco pubblicato su Instagram le foto del suo secondo figlio Koa Amaris. Attraverso un post infatti il difensore ha annunciato la nascita del suo secondogenito che è nato pochi giorni fa, il 4 luglio. La foto ritrae il neonato tra le braccia del fratellino. A fare gli auguri al difensore giallorosso e a sua moglie, la modella Sam Cooke, anche tantissimi dei suoi compagni ed ex compagni di squadra come Abraham e Sergio Oliveira.