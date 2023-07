Roma, il 22 luglio in Algarve: verso l’annullamento dell’amichevole di Singapore

La Roma ha rotto gli indugi. A un giorno dallo sbarco di Mourinho e a tre dall'inizio del raduno a Trigoria il club avrebbe deciso di annullare anche l'ultima amichevole asiatica: quella col Tottenham a Singapore del 26 luglio. Non c'è ancora ufficialità, anche perché i Friedkin dovrebbero pagare una penale importante. Intanto è pronto il piano B: per la terza estate consecutiva (senza dimenticare il mini ritiro durante la sosta mondiale) la Roma è pronta a volare in Portogallo, più precisamente in Algarve come riporta Gazzetta.it. Dopo la "sola" rifilata ai giallorossi dall’agenzia che aveva organizzato due amichevoli in Corea del Sud - annullate a causa del mancato pagamento di circa 3 milioni che sarebbero dovuti entrare a Trigoria - il club dei Friedkin doveva trovare una meta alternativa. Ancora una volta la scelta è caduta sul Paese di José Mourinho e Tiago Pinto, dove Dybala e compagni avevano già svolto parte delle ultime due preparazioni atletiche estive. Dovrebbe essere una settimana in cui lo Special One e il suo staff testeranno il livello di preparazione della squadra giocando un paio di amichevoli (c’è ancora massimo riserbo sui possibili avversari). La spedizione in terra lusitana - non è ancora stata annunciata ufficialmente dalla Roma - dovrebbe partire il 22 luglio e arrivare fino al 2 agosto. Il ritiro dovrebbe trovarsi in una sistemazione diversa rispetto a quella delle ultime due estati e dello scorso dicembre La Roma molto probabilmente si sposterà verso Faro a circa 45 chilometri di distanza dalla precedente location. Ad agosto prevista, invece, un'amichevole in Francia col Tolosa.