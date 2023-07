Roma, dalla Francia: ad agosto ci sarà un’amichevole con il Tolosa

Dopo il primo test previsto con la Boreale il 15 luglio, i giallorossi sono pronti a fissare un altro test in vista per prepararsi al meglio alla prossima stagione

La Roma sta progettando il suo futuro tra mille incognite, compreso anche quelle legate al ritiro. La squadra di Mourinho si ritroverà sicuramente a Trigoria a partire da lunedì prossimo, ma sono ancora tanti gli step che mancano per puntellare il pre campionato giallorosso. Dalla Francia, il quotidiano LesViolets, annuncia come la Roma affronterà il Tolosa tra il 5 e il 6 agosto in casa della formazione francese, allo Stadium di Tolosa. L'ufficialità verrà data nei prossimi giorni. Se cosi fosse, tale amichevole si aggiungerà alla prima sfida in programma per gli uomini di Mourinho, ovvero quella con la Boreale prevista il 15 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini.