Morata, che intrigo: Roma e Milan poco convinte. E lui dice no agli arabi

Alvaro Morata dice no agli arabi, e basta. Perché - come riporta Calciomercato.com - il ritorno in Italia per lo spagnolo è più che gradito così come lo è la permanenza in Spagna. Milan e Roma sono le due squadre più accostate al giocatore e stando a fonti vicine al calciatore, infatti,sarebbe stato smentito il no a Mourinho che lo ha contattato prima del 30 giugnoricevendo invece il gradimento di Morata che nella capitale ritroverebbe l'amico fraterno Dybala. Sia Milan che Roma però non sembrano così convinte anche perché c'è davvero poca chiarezza intorno a molti aspetti legati a Morata.