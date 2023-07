Dybala a Wimbledon: ultimi giorni di ferie e foto con il tennista Carlos Alcaraz

Tra pochi giorni, precisamente lunedì 10 Luglio, tutta la squadra si ritroverà a Trigoria in vista del ritiro. Mancano dunque solo pochi giorni di vacanza per i giallorossi. Alcuni di loro sono già tornati nella Capitale, altri non si lasciano sfuggire le ultime ore di ferie. Tra questi, Dybala ha da poco pubblicato una storia presso l'entrata dello Stadio di Wimbledon. L'argentino assisterà dunque ad uno o più match di uno dei più famosi tornei di tennis a livello internazionale, che si sta disputando proprio in questi giorni presso la città inglese (da cui prende il nome la competizione). Nella giornata di oggi, la Joya ha avuto anche la possibilità di fare due chiacchiere insieme ad uno dei tennisti partecipanti al torneo: Carlos Alcaraz. I due si sono incontrati subito dopo la vittoria dello spagnolo al secondo turno di Wimbledon, e Dybala ha regalato al tennista una sua maglia della nazionale argentina. Dopo questo breve weekend a Londra, l'argentino tornerà ad allenarsi insieme a Mourinho e compagni.