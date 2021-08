Roma, Shomurodov va da Mou. Xhaka addio, l’Arsenal lo toglie dal mercato

L'attaccante, insieme a Bryan Cristante, sono partiti oggi pomeriggio per il ritiro in Portogallo. Florenzi resta a Roma e cerca squadra (ci sono Lione e Fiorentina)

Per uno che la Roma sta per abbracciarla davvero, e per la prima volta, ce n'è uno che non lo farà mai. Shomurodov e Xhaka sarebbero dovuti diventare compagni in giallorosso ma non lo saranno. L'attaccante uzbeko dopo essere arrivato ieri nella capitale e aver svolto visite mediche e test a Trigoria, nel pomeriggio di oggi è partito insieme a Bryan Cristante dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere prima Lisbona, e poi Faro dove la Roma è in ritiro già da alcuni giorni. Domani primo allenamento, stasera invece saranno già nel resort in Algarve. Non è partito sul loro volo Alessandro Florenzi, segno della volontà del calciatore: è in uscita, ma dovrà trovare una squadra. Su di lui ci sono Lione e Fiorentina.