Calciomercato Roma, Arteta toglie Xhaka dal mercato: “Resterà all’Arsenal”

Il manager dei Gunners ha parlato del futuro del centrocampista svizzero inseguito a lungo dalla Roma: "Per noi è un uomo chiave"

Il futuro di Granit Xhaka parla ancora inglese. Dopo la lunghissima trattativa tra Roma e Arsenal per il centrocampista svizzero, per cui non si è arrivati a un accordo, Mikel Arteta toglie ufficialmente dal mercato il suo centrocampista. Il manager spagnolo lo ha fatto dopo il ko in amichevole contro il Chelsea,in cui proprio Xhaka ha segnato il gol dei Gunners: "Granit resterà con noi. È un uomo chiave della nostra squadra. E il fatto che oggi abbia voluto giocare è un chiare segno del suo affetto verso la società e del fatto che anche lui voglia restare". Il suo arrivo in giallorosso sembra ormai definitivamente sfumato, con i londinesi che gli hanno offerto un nuovo contratto fino al 2025 con un ingaggio più alto. Come riporta 'Sky Sport', l'Arsenal è fiducioso di arrivare presto a una firma dopo aver rifiutato i 12 milioni più 3 di bonus offerti dalla Roma. Intanto lo stesso Xhaka ha pubblicato su Instagram dopo il ko col Chelsea: "È stato davvero bello tornare a casa".