Villar a Trigoria per le terapie al ginocchio: “Torno subito”

Lo spagnolo è rientrato da Portogallo a seguito di un infortunio in allenamento

Gonzalo Villar dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato in allenamento durante il ritiro in Portogallo, è rientrato a Roma ed è già al lavoro a Trigoria per recuperare al meglio. Lo testimonia lo stesso centrocampista spagnolo su una storia Instagram, è già iniziato il ciclo di terapia per mettersi alle spalle l'infortunio. Fiducioso per yn ritorno in campo in breve tempo, scrive: "Ritorno subito".