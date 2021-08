Mourinho, a Ferragudo una via intestata al papà: “Una giornata commovente”

In Algarve una strada per il padre, ex calciatore e allenatore morto nel 2017

Giornata emozionante per José Mourinho, che ha partecipato a Ferragudo (un borgo di pescatori, situato di fronte a Portimão) all'inaugurazione di una via intestata al papà José Manuel Mourinho Felix, nato proprio lì. "Il Portogallo è bellissimo e Ferragudo è il Portogallo. Una giornata commovente per me - ha scritto lo Special One nella didascalia della foto mentre "svela" la targa -. È arrivato, tardi ma è arrivato. Grazie per il meritato omaggio a mio padre". Il papà è morto nel giugno del 2017 e anche lo scorso mese Mou lo ha ricordato con un post sui suoi canali social. Oggi la via intestata nel suo Portogallo, al cui svelamento ha potuto assistere grazie al ritiro organizzato proprio in Algarve dalla Roma.