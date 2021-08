Roma, Shomurodov e Cristante partono da Fiumicino per il Portogallo – FOTO

Il neo acquisto e il centrocampista azzurro reduce dagli Europei si alleneranno in Algarve insieme ai compagni. Florenzi resta in Italia

Shomurodov e Cristante raggiungono la Roma in Portogallo. I due giocatori, uno arrivato ieri dal Genoa e l'altro reduce dalle vacanze post Europei, sono arrivati all'aeroporto di Fiumicino alle ore 16:05: saliranno sul volo TP833 diretto a Lisbona, dove arriveranno alle 19.55 locali. Da lì poi raggiungeranno Mourinho e compagni nel ritiro in Algarve. Si alleneranno col resto del gruppo fino al 7 agosto, giorno dell'ultima amichevole contro il Betis. E troveranno anche i loro primi minuti del precampionato dopo una normale fase in cui dovranno mettersi al pari dei compagni a livello atletico. Non c'è invece Alessandro Florenzi, che è a tutti gli effetti un esubero: per lui si aspetta un'offerta concreta a cui la dirigenza possa dire "sì". Era stato inizialmente convocato e oggi sarebbe dovuto essere sullo stesso volo di Shomurodov e Florenzi, ma dopo un colloquio con la società in cui ha espresso il desiderio di non restare, è rimasto in Italia dove si allenerà con gli altri esuberi.