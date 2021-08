Florenzi è sospeso tra Fiorentina e Lione

Mou non lo vede, la Ligue 1 chiama. E se Zappacosta non va a Firenze…

L’ormai ex capitano della Roma vive un’estate stranissima, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. Alessandro Florenzi non si sente parte del progetto giallorosso e si sta guardando intorno da un po’. Sono state tante le squadre che hanno fatto un pensierino all’azzurro che appena tre settimane fa ha vinto l’Europeo. Non sono da escludere nuove esperienze all’estero. Ad esempio il Lione sta riflettendo se farsi concretamente avanti, tutto può accadere da un momento all’altro. Uscito De Sciglio, il club di Aulas ha bisogno di rinforzi in quel ruolo. Invece in Serie A bisogna fare sempre attenzione alla Fiorentina. Con il passaggio d Lirola al Marisglia, è ormai consolidata la candidatura di Zappacosta dal Chelsea. Ma non è detto che l’operazione vada in porto, considerate le richieste di Marina Granovskaia. Ecco perché Florenzi potrebbe tornare di moda in casa viola a stretto giro. Più difficile invece pensare ad un suo coinvolgimento nei piani di Mourinho.