Roma Primavera, campionato al via il 28 agosto

Il torneo si chiuderà il 14 maggio mentre la fase finale dal 21 al 27 dello stesso mese

Si inizierà il 28 agosto con la prima di campionato per poi chiudere il 14 maggio, mentre la fase finale si svolgerà dal 21 al 27 maggio 2022. Fino all’8 agosto la Roma Primavera sarà in in ritiro presso Cascia. Il tecnico Alberto De Rossi ha parlato così dell’inizio della nuova stagione: “I presupposti sono l’entusiasmo e la voglia di ricominciare. C’è un nuovo biennio e allenare questi calciatori genera emozioni e voglia di riparte. Abbiamo un grande bacino di utenza a cui abbiamo attinto, li abbiamo presi da piccoli nella zona di Roma e li abbiamo portati in Primavera e nel calcio che conta. Non siamo contrari a portare ragazzi dentro Trigoria, ma dico che dovremo dare un’occhiata al mercato interno che è stato molto prolifico. Vincenzo Verigine (nuovo responsabile del settore giovanile ndc) sarà un valore aggiunto per tutti noi, mi sento con lui quotidianamente e tutti i giorni ci vediamo, le conoscenze che ha sommate a quelle che abbiamo noi, sfoceranno in un grandissimo lavoro. È sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto nella sua carriera”.