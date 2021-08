Calciomercato Roma: Xhaka primo obiettivo, Delaney e Koopmeiners le alternative

Le difficoltà nella trattativa con l'Arsenal hanno spinto Tiago Pinto a guardarsi intorno

Il nome di Xhaka resta prepotente in cima alla lista degli obiettivi di mercato della Roma, nonostante l’Arsenal – scegliendo la linea dura – ieri abbia dato il ben tornato al centrocampista svizzero, a cui ha fatto balenare anche l’ipotesi di rinnovo, restando trincerata per la cessione sulla richiesta di 23 milioni più bonus. Le difficoltà nella trattativa con l'Arsenal tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno spinto Tiago Pinto a guardarsi intorno e le alternative non mancano: una è Thomas Delaney del Borussia Dortmund, contratto in scadenza fra un anno e valutazione da 15 milioni. L'altra è quella che porta a Teun Koopmeiners, talento dell'AZ su cui da tempo è forte l'Atalanta.