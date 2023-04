Roma, ore calde per il rinnovo di Smalling. Llorente non si nasconde: vuole restare

Due giorni all'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. L'attesa cresce, ma la Roma sa di avere una certezza come José Mourinho, che punta la dodicesima semifinale europea in carriera . La sfida sarà accesissima, dopo Tirana e non solo, vista la rivalità tra le due squadre e le tifoserie . E intanto qualche punzecchiata è già arrivata dall'Olanda, col tecnico Arne Slot : "Rispetto la Roma, ottengono risultati con il loro gioco, ma preferisco guardare Manchester City e Napoli". Poi la parola è passata a Santiago Gimenez , bomber del Feyenoord con 18 gol in 37 partite: "Sarà un'altra finale. Giochiamo in casa e credo che la Roma sentirà cosa è il De Kuip ". Premesse che confermano l'altissima carica emotiva del match di giovedì e della tanta personalità che sicuramente servirà all'arbitro, lo spagnolo José Matia Sanchez . Sugli spalti sarà spettacolo, gli ultras olandesi hanno già chiamato tutti a raccolta : "Portate la vostra piscina gonfiabile , il coccodrillo gonfiabile, il fenicottero gonfiabile o altri oggetti gonfiabili, creiamo di nuovo il caos vecchio stile !"

Solbakken non si opera. Smalling: possibile incontro tra l'agente e Pinto

La preoccupazione resta, anche in vista del ritorno a Roma in cui non ci saranno i tifosi ospiti, ma ci si aspetta comunque movimento. L'ex prefetto della capitale Achille Serra ha commentato il fatto che in questo momento la poltrona che in passato ha occupato lui in questo momento sia vacante: "Non avere un prefetto a cui fare riferimento per il questore e per il sindaco è illogico e inopportuno. Spero che il nuovo prefetto non venga nominato il giorno prima di Roma-Feyenoord, si troverebbe a dover gestire una situazione delicata senza avere tempo a sufficienza". Tornando al campo, domani sera Mourinho parlerà alle ore 18.30 in conferenza stampa e accanto a lui ci sarà Edoardo Bove. Alle 12 invece la rifinitura a Trigoria. Lo Special One non avrà sicuramente Solbakken, che si è lussato la spalla sinistra a Torino ma al momento non si opererà: il norvegese farà un percorso conservativo, valutando le risposte sul campo.