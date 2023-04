Feyenoord-Roma, domani alle 18:30 Mourinho e Bove in conferenza stampa

A due giorni dall'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, la Uefa ha svelato il programma della vigilia per le due squadre. La Roma alle 12 svolgerà la rifinitura a Trigoria prima della partenza per Rotterdam prevista per le 16 e la conseguente conferenza programmata per le 18:30 nella sala stampa del De Kuip. Al fianco di Mourinho ci sarà Edoardo Bove. Per quanto riguarda invece il club di Rotterdam, alle 14:45 è prevista la conferenza stampa di Arne Slot mentre alle 17 la squadra scenderà in campo per la rifinitura.