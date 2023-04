Feyenoord, Gimenez: “Sarà una finale. La Roma sentirà cosa è il De Kuip”

Santiago Gimenez è uno dei pilastri del Feyenoord di questa stagione. L'attaccante messicano ha già messo a segna 18 gol in 37 partite, 5 dei quali in Europa League competizione nella quale giovedì affronterà la Roma: "Sarà un'altra finale. Dobbiamo portare questa partita nelle nostre mani e assicurarci di andare avanti. Giochiamo in casa e credo che la Roma sentirà cosa è il De Kuip". Gimenez ha poi concluso parlando dell'ultima vittoria in campionato (5-1 contro il Waalwijk): "È un bene aver vinto. E' stato molto importante per noi perché non era una partita facile. Abbiamo ancora sei partite da affrontare come finali. Sono le ultime partite di questa stagione e anche le più importanti per noi".