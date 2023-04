Achille Serra: “Pericolo Feyenoord, il prefetto serve subito”

Le parole dell'ex prefetto di Roma: "Non avere un prefetto a cui fare riferimento per il questore e per il sindaco è illogico e inopportuno"

Da 33 giorni Roma non ha un prefetto. Il posto a Palazzo Valentini è vacante e Achille Serra, che quella poltrona l'ha occupata per anni, ha lasciato un allarme in vista di Roma-Feyenoord. Queste le sue parole rilasciare a La Repubblica: "Ha un ruolo centrale nella gestione della sicurezza prima e dopo le partite di calcio. Non avere un prefetto a cui fare riferimento per il questore e per il sindaco è illogico e inopportuno. Vorrei ricordare che tra poco si giocherà la partita tra Roma e Feyenoord, le due tifoserie sono rivali. Allo stesso tempo spero che il nuovo prefetto non venga nominato il giorno prima di questa partita, si troverebbe a dover gestire una situazione delicata senza avere tempo a sufficienza".