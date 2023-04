Smalling “il muro” dice sì: pronto il rinnovo biennale

Alza il muro Chris. E cambia poco chi è l'avversario o il compagno di brigata. Smalling non tradisce mai e con l'ennesima prova sontuosa contro il Toro è il candidato numero 1 per il premio di miglior giocatore della stagione a Trigoria, scrive Francesco Balzani su Leggo. Intanto è quello più impiegato (Rui Patricio a parte) con 3390 minuti. Solo una la gara saltata in campionato, quella persa rovinosamente con la Cremonese mentre in coppa Italia è entrato solo nel secondo tempo. E se dall'inizio del 2023 nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata della Roma in Serie A (otto, come il Napoli), gran merito è anche suo.