Mourinho-Cassano, arriva la reazione social della moglie di Livaja

Quando parla Mourinho nessuno resta indifferente. E l'eco delle parole riservate dopo la partita col Torino ad Antonio Cassano sono arrivate chiare anche in Croazia. Marko Livaja le ha sapute già sabato sera e, come lui, sua moglie Iris. La compagna dell'attaccante croato, che con lui ha due figli, non solo ha ricondiviso nelle storie alcuni tweet che riprendevano quanto detto da Mou, ma poi ha anche voluto dire la sua in prima persona sulla battuta che riguardava suo marito. Iris ha pubblicato le parole dell'allenatore della Roma e poi ha scelto due emoticon: una che ride e una che applaude. Poche ore dopo Cassano ha smentito di essere venuto alle mani con Livaja riservando altri insulti a Mourinho e senza rispondere alle battute sulle pochissime vittorie ottenute in carriera dal ex attaccante. Ma il messaggio sembra chiaro.