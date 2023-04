Llorente, Pasquetta al centro di Roma e una promessa: “Voglio restare”

Una Pasquetta romana, tra via del Corso e Piazza Venezia con tanto di pranzo a Terrazza Caffarelli. Diego Llorente ha vissuto finalmente la capitale da turista anche se forse non si aspettava di essere riconosciuto così tante volte. Lo spagnolo - in compagnia della moglie Ana Lopez e della figlia piccola - si è fermato con tutti e ha ringraziato per i tanti complimenti. Contro Samp e Torino ha sbagliato il minimo e messo in serio dubbio la titolarità di Ibanez con il quale ora si gioca una maglia contro il Feyenoord. Una vita tra Real Madrid e Real Sociedad, poi il passaggio al Leeds dove si è scontrato con un calcio troppo diverso. In Italia, invece, le sue caratteristiche sembrano perfette. Per questo la Roma sta già studiando il modo di riscattarlo senza ovviamente arrivare ai 18 milioni stabiliti a gennaio quando Mourinho lo ha indicato come rinforzo per una difesa che non può più contare su Kumbulla. A chiunque gli chiedeva notizie sulla permanenza lui rispondeva senza dubbi: "Io qui sto bene, mi piacerebbe". Molto dipende anche dall'epilogo del campionato inglese. Il Leeds, infatti, è in piena corsa salvezza e ha appena 2 punti in più delle terz'ultime Everton e Nottingham Forrest. In caso di retrocessione il prezzo calerebbe automaticamente. L'obbiettivo della Roma è non superare i 10 milioni.