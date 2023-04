Smalling, l’agente è arrivato in città. Entra nel vivo l’operazione rinnovo

Resta incerto il futuro di Chris Smalling, nonostante il suo procuratore in queste ore sia a Roma. James Featherstone, che cura gli interessi del difensore, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto davanti alla Fontana di Trevi, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ufficialmente quindi si tratterebbe di un viaggio turistico, anche perché da Trigoria fanno sapere che in agenda non è pianificato nessun incontro. Ma è chiaro, che la possibilità che le parti possano vedersi non va esclusa. Anche perché Tiago Pinto vuole capire quale sarà il destino del difensore in scadenza al 30 giugno. La Roma gli ha offerto un biennale da circa 7 milioni (bonus compresi), ma lui sta tardando a dare una risposta che comunque dovrebbe arrivare entro la fine di aprile. Le tentazioni di lasciare la Capitale sono tante: l'Inter sarebbe pronta ad ingaggiarlo e anche in Premier sono pronto a riaccoglierlo. Tanto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, se la Roma dovesse centrarla allora sarebbe certamente un punto in più nelle preferenze dell'inglese.