Roma, nessuna fumata bianca per Zaniolo. Smalling rifiuta il biennale a 2,5 milioni

Il Tottenham vicino a Danjuma potrebbe abbandonare l'idea di comprare il numero 22 giallorosso, intanto a Trigoria riprendono gli allenamenti in vista del Napoli

Redazione

Il caso Zaniolo è senz’altro il tema più caldo del momento, tra offerte e piste da sondare. Per il momento il futuro del numero 22 sembra trovarsi ad un bivio. Da una parte c’è la strada che lo farebbe rimanere in Serie A, e in particolare al Milan, e dall’altra quella che lo porterebbe verso la Premier. I rossoneri hanno offerto alla Roma 15 milioni, ma la richiesta della Roma è fissata a 35. La formula proposta è quella del prestito con obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Champions. Condizione che fa storcere il naso allo staff giallorosso che preferirebbe una soluzione definitiva. Tuttavia, non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare ulteriori offerte, si potrebbe arrivare a circa 22 milioni compresi i bonus e nell’affare potrebbero inserirsi delle contropartite, mossa già tentata la scorsa estate. Un’altra pista è quella che poterebbe Zaniolo verso la Premier League. Mentre il Tottenham si allontana sempre di più e porta a casa l’olandese Danjuma, si fa avanti il Newcastle. Sul piatto stavolta ci sono i 5 milioni per il prestito più 35 per il riscatto condizionato al raggiungimento del 75% delle presenze fino al termine della stagione. Anche quest’offerta è stata rispedita al mittente dalla Roma che vuole una soluzione senza condizionali.

Si pensa al dopo Zaniolo, sul taccuino Ziyech e Deulofeu. Le alternative sono Lucas Moura e Adama Traorè — Intanto la Roma inizia a pensare a come muoversi nel caso in cui la vendita di Zaniolo vada in porto. Nel mirino ci sono Ziyech e Deulofeu. Per quanto riguarda l’esterno del Chelsea, la trattativa non è semplice: il marocchino ha un contratto d 6 milioni a stagione fino al 2025, cifre troppo alte per la Roma che potrebbe però sfruttare gli effetti del Decreto crescita e ridurre il costo dell’ingaggio. Sull’attaccante dell’Udinese, invece, pesa un’offerta quasi irrinunciabile del Aston Villa che propone 4 milioni al giocatore e 20 all’Udinese. Altri nomi circolati in queste ore sono quello del brasiliano Lucas Moura, che potrebbe entrare in una contropartita con il Tottenham ma che non convince il club giallorosso per età e rendimento, e Adama Traorè, in scadenza col Wolverhampton. Per quanto riguarda le uscite, Belotti piace alla Fiorentina che potrebbe fare un tentativo già a gennaio, mentre Smalling ha rifiutato l’offerta di un biennale a 2,5 milioni a stagione con i giallorossi, l’Inter è alle porte.

Nel frattempo, la Roma riprende gli allenamenti in vista del big match contro il Napoli, alle 15 la squadra è tornata in campo a Trigoria, presenti Wijnaldum e Zaniolo. Nelle ultime partite la squadra di Mourinho ha cambiato marcia, grazie anche al ritorno di Dybala. Con l’argentino in campo i giallorossi hanno una media di 2,307 punti a partita che, nell’ipotesi di un girone completo, collocherebbero la squadra a -6 dalla squadra di Spalletti, al secondo posto. Al momento, l’obiettivo primario resta quello della qualificazione in Champions, traguardo che darebbe un consistente apporto anche alla situazione finanziaria del club. Contro gli azzurri dovrebbe tornare in campo capitan Pellegrini che ieri si è allenato insieme a Karsdorp e Solbakken, nonostante il giorno di riposo.