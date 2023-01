Roma, riprendono gli allenamenti a Trigoria: Wijnaldum e Zaniolo in gruppo

L'olandese dovrebbe tornare a disposizione a febbraio, per lui allenamento in gruppo al centro sportivo

Dopo una piccola pausa, riprendono gli allenamenti a Trigoria in vista del big match di domenica contro il Napoli. La squadra di Mourinho viene da una serie di risultati positivi e dalla vittoria contro lo Spezia per 2-0. In lotta per la zona Champions, affronterà la squadra di Spalletti prima in classifica. In gruppo si rivede anche Wijnaldum. Il centrocampista olandese sta recuperando dall'infortunio, dovrebbe tornare a disposizione a febbraio. Presente anche Zaniolo che questa mattina ha effettuato un trattamento di crioterapia, mentre le voci di mercato lo vedono sempre piaciuto lontano dalla Roma. Sui canali del club, un video riassuntivo della seduta e la didascalia "Al lavoro verso Napoli-Roma"