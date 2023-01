Smalling, rinnovo in stand by. L’inglese non accetta la proposta della Roma

Nessun passo avanti per il rinnovo di Chris Smalling. Come riportato da Calciomercato.com, la Roma in questi giorni avrebbe presentato una proposta ufficiale: biennale a 2,5 milioni a stagione. L'offerta, a ribasso rispetto ai 3,5 che percepisce oggi, non è stata ancora accettata. Il centrale inglese è in scadenza a giugno 2023 e già in questa finestra di mercato potrebbe firmare con un altro club. Su Smalling è forte l'interesse dell'Inter che, dopo Dzeko e Mkhitaryan, sogna un nuovo colpo a zero da Trigoria per sostituire il partente Skriniar.